Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 33 de ani, in 15 decembrie, la Timisoara, cateva sute de enoriasi ai pastorului reformat Laszlo Tokes au aprins lumanari si s-au rugat in centrul orasului pentru ca acesta sa nu fie evacuat si mutat in alt oras, conform unei hotarari judecatoresti. Pastorul facuse recent comentarii critice…

- Pastorul reformat, controversatul Laszlo Tokes, a declarat, joi, la Timisoara, ca Revolutia a fost fructul solidaritatii romano-maghiare, informeaza News.ro. Tokes a mentionat ca, la inceputul anilor '90, s-a discutat ca data de 16 Decembrie sa devina Ziua Nationala a Romaniei, insa ”cealalta data…

- Pastorul reformat Laszlo Tokes a declarat, joi, la Timisoara, ca Revolutia a fost fructul solidaritatii romano-maghiare. Tokes a mentionat ca, la inceputul anilor '90, s-a discutat ca data de 16 Decembrie sa devina Ziua Nationala a Romaniei, insa "cealalta data a castigat majoritatea", o data care "nu…

- Fondatorii "Asociatiei 15 Decembrie - Zi a Solidaritatii Romano-Maghiare" (Laszlo Tokes, Gabriel Andreescu, Elod Kincses, Florian Mihalcea si Zsolt Szilagyi) au vorbit, joi, despre importanta acestei zile in care, in urma cu 33 de ani, a pornit revolta timisorenilor.

- Fie ca trateaza istoria regalitatii, cea a exilului romanesc sau Revolutia romana, cartile cu subiecte din istoria moderna a Romaniei au ocupat si anul acesta un segment important la Targul Gaudeamus.

- Expoziția „Oțel incandescent și coșuri fumegande. 300 de ani de istorie industriala in Banatul de Munte” va putea fi vazuta și la Timișoara, in salile Muzeului Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș gazduiește. Evenimentul are caracter itinerant și va propune o incursiune in…

- Proiectul cu bani europeni pentru inlocuirea a zeci de kilometri din reteaua de conducte pentru apa calda si caldura din Timisoara se apropie de final, fiind realizat in proportie de 90 la suta. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a prezentat imagini cu conductele ruginite care au fost inlocuite,…

- Proiectul cu bani europeni pentru inlocuirea a zeci de kilometri din reteaua de conducte pentru apa calda si caldura din Timisoara se apropie de final, fiind realizat in proportie de 90 la suta. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a prezentat imagini cu conductele ruginite care au fost…