16 comune din Sălaj nu au medic de familie La nivel national, din datele transmise comunicate de casele judetene de asigurari de sanatate se constata existenta unui numar de 212 localitati din mediul rural fara medic de familie, in conditiile in care 665 de posturi de medici de familie sunt vacante, este una dintre concluziile raportului prezentat ieri de Avocatul Poporului, cu privire la asistenta medicala primara din mediul rural si din zonele greu accesibile. „Exista localitati din mediul rural care nu au un medic de familie (din situatia centralizata prezentata de Ministerul Sanatatii, rezulta ca, la sfarsitul anului… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

