16 bulevarde și străzi din Focșani vor beneficia de sistem de iluminat public modernizat Cat de curand vor incepe lucrarile „palpabile” in cadrul unui alt proiect pe fonduri europene in municipiul reședința de județ. Este vorba despre proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat in Municipiul Focșani”, al carui contract tocmai ce a fost incredințat, aceasta presupunand proiectarea și execuția lucrarilor pe bulevardele Unirii, Independenței și București, strazile […] Articolul 16 bulevarde și strazi din Focșani vor beneficia de sistem de iluminat public modernizat apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

