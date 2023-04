Data de 16 aprilie marcheaza, in acest an, Invierea Domnului și Sfintele Paști pentru creștinii ortodocși. Pentru fanii muzicii hip-hop și nu numai este ziua in care s-a nascut celebrul cantareț american, Akon. Din pacate, tot pe 16 aprilie, s-a stins o stea a muzicii populare romanești.