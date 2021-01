Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) anunța, vineri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 1.367 de persoane, nefiind inregistrate reacții...

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) precizeaza ca, dupa vaccinarea a peste 10.200 de persoane, nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces. Pana in prezent, au fost inregistrate doar raportate 26 de reactii…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate alte 2.888 de persoane, astfel ca numarul total a ajuns la 5.666. In acelasi interval, au fost inregistrate 10 reactii adverse comune si minore.

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat, marti, ca 712 persoane au fost vaccinate impotriva coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al celor vaccinati ajungand la 2.778. S-au inregistrat pana acum 7 reactii adverse usoare, 6 in ultimele…

- "Din informatiile furnizate de firma producatoare, 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech vor sosi maine, 29 decembrie, in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca", a transmis, luni seara, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca luni au fost vaccinate 1.101 de persoane, astfel ca numarul total al celor vaccinati a ajuns la 2.066.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din cadrul Guvernului, a transmis luni o informare privind prima tranșa de vaccinuri impotriva COVID-19 livrata Romaniei in data de 25 decembrie: In data de 25 decembrie, in Romania a fost livrata prima tranșa…

- Campania naționala de vaccinare este aproape de linia de start, iar autoritațile preconizeaza ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 vor sosi în România în ultimele zile ale acestui an. Având în vedere ca…