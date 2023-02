Stiri pe aceeasi tema

- Județul Botoșani, doar o singura zi pe harta Romaniei. ProTV a scos județul de pe harta de la rubrica meteo Doar o singura zi a rezistat județul Botoșani pe harta meteo a Romaniei din grila ProTV. Postul de televiziune facuse ieri o surpriza micului recitator genial de la Botoșani, Rareș Prisacariu,…

- „Dor de Eminescu”, activitate culturala in cinstea marelui poet național Muzeul Județean Botoșani, Secția de Arta Plastica – Etnografie, in parteneriat cu Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefanești și Asociația Profesorilor de Limba Romana, desfașoara proiectul intitulat „Dor de Eminescu”. La activitatea…

- Ministrul Sanatatii a anunțat, luni seara, ca se cauta soluții legale pentru aducerea medicilor din afara Uniunii Europene in vederea acoperirii deficitului din Sanatate cu care se confrunta țara noastra.„Spun un lucru in premiera. Vom organiza o intalnire regionala la nivel inalt, anul viitor, in luna…

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate, potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Stirile TVR. Romania se confrunta cu un deficit de personal sanitar dupa ce zeci de mii de medici și asistente au…

- Pentru Romania, Botoșani inseamna in primul rand Eminescu, Enescu, Iorga, Luchian. Insa mai exista un tezaur duhovnicesc unic in spațiul romanesc, și este de ajuns sa amintim cateva nume: Sfantul Onufrie, Sfantul Ioan Iacob Hozevitul, parinții Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Dionisie Ignat de la Colciu,…

- In weekend, Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” a marcat 140 de ani de la nasterea lui Aurel Vlaicu, printr-un eveniment organizat in baza militara de la Boboc. „Este datoria fiecaruia dintre noi sa cunoaștem inceputurile și evoluția aviației, faptele pionierilor…

- Ieri, in cadrul celei de-a XVIII-a ediție a Sesiunii județene de referate și comunicari științifice ale elevilor, cu tema „Viața și opera lui V. Voiculescu” și-a premiat caștigatorii. Manifestarea organizata de Biblioteca Județeana „V. Voiculescu”, in parteneriat cu Colegiul Național „B. Hasdeu”, s-a…