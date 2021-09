Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 154 de elevi si 57 de persoane angajate in sistemul de invatamant din judetul Brasov erau confirmati cu COVID-19 luni, la doua saptamani dupa inceperea anului scolar, conform datelor transmise de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ), potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate,…

- La doar 10 zile de la inceperea noului an școlar, elevii din 52 de clase din județul Brașov, fac cursuri online. Potrivit datelor raportate miercuri, 22 septembrie, de Inspectoratul Scolar Judetean (IȘJ) Brasov, 1.377 de elevi din 52 de clase din judet, invata in online, dupa ce au fost confirmate cazuri…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie” (2 fapte). In fapt, la data de 20 septembrie 2021, in jurul orei 18.40, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre…

- O clasa INTREAGA al unui liceu din Blaj va face școala online, din cauza unui elev depistat POZITIV cu COVID-19 O noua clasa din județul Alba va trece in sistemul online de predare, a doua in cursul acestei zile, din cauza unui elev testat pozitiv cu COVID-19. Astfel, potrivit reprezentanților ISJ Alba,…

- Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatatii, a declarat ca persoanele vaccinate impotriva COVID-19 nu ar trebui sa aiba de suferit din cauza celor neimunizate. ,,Cred ca restrictiile pe care le avem sunt suficiente, dar trebuie si respectate, iar implementarea lor trebuie verificata (…). Sunt adeptul…

- Accident rutier, pe DJ104, intre localitațile Comana de Jos și Veneția din județul Brașov. Din primele informații, un autocamion ce transporta ciment, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Traficul este blocat pentru intervenția forțelor de ordine. Revenim cu detalii. Daca apreciezi acest articol,…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunile de “violența in familie” și ”amenințarea”. In fapt, la data de 29 august 2021, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Feldioara, județul…

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Bran efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și ”lovirea sau alte violențe”. In fapt, la data de 22 august 2021, in jurul orei 11.45, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat, in varsta…