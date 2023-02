154 de autoturisme au intrat în Maramureș. Care a fost situația traficului de persoane? In data de 12 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 827 persoane, cu 154 autoturisme. Din cele 827 persoane, 516 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea Vișeului au intrat in țara noastra 20 de persoane, din care 18 sunt cetațeni ucraineni. In data de 12 februarie 2023, in cele doua puncte de trecere a frontierei de la granița Maramureșului cu Ucraina nu s-au inregistrat cereri de azil. Pompierii maramureșeni au transportat cu autospeciala din dotare… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

