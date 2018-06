Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea parlamentarului se petrece in ziua in care liberalii au anuntat ca depun motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul PNL a confirmat, in exclusivitate la Romania TV, ca se lucreaza la negocieri pentru sustinerea motiunii de cenzura, depuse miercuri in Parlament, iar el…

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest…

- Conducerea PNL depune miercuri motiunea de cenzura si vrea ca luni sa aiba loc citirea in plen, iar votul sa fie spre sfarsitul saptamanii viitoare. Cuvantul decisiv va fi cel al conducerii celor doua Camere, Biroul Permanent reunit putand sa schimbe acest calendar.

- Conducerea PNL ar vrea sa depuna motiunea de cenzura miercuri, luni sa aiba loc citirea in plen, iar votul sa fie spre sfarsitul saptamanii viitoare, au precizat surse politice din formatiune. Acest calendar ar putea fi aprobat, cu eventuale modificari, de Biroul Executiv al formatiunii, dar apoi cuvantul…

- Moțiunea de cenzura, pe ultima suta de metri. Liberalii iși fac ultimele calcule pentru daramarea Guvernului condus de Viorica Dancila. Aritmetica parlamentara nu-i ajuta insa pe liberali, calculele arata ca opoziția ar mai avea nevoie de 62 de voturi ca sa schimbe Executivul, asta daca toți parlamentarii…

- Partidul National Liberal va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriți Guvernul marioneta!", liderul PNL, Ludovic Orban, afirmand ca, in baza textului, va discuta și cu alți ”parteneri” care ar putea vota in favoarea moțiunii de cenzura.”Am aprobat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut joi ca au aparut deja tensiuni intre PSD și ALDE dar ca acestea nu sunt suficiente pentru a determina un vot al formațiunii lui Calin Popescu Tariceanu impotriva Cabinetului Dancila. El a reafirmat ca moțiunea de cenzura va fi depusa la momentul oportun astfel…