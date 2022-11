Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 octombrie 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Otopeni Calatori – Compartimentul Calatori, in urma unui control efectuat asupra bagajelor de cala aparținand unui pasager de naționalitate bulgara care calatorea pe ruta Otopeni – Liverpool, au descoperit 12.000…

- La data de 11.10.2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud, au descoperit 5000 m.l țesatura imprimata cu marca figurativa ‘’LOUIS VUITTON’’, 4132 m.l. țesatura imprimata cu marca figurativa ‘’CHANEL’’ și 1250 m.l. țesatura imprimata cu inscripția ‘’AMONG US’’, bunuri…

- In data de 07.10.2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic, 1.736 seturi jucarii reprezentand roboți, marca figurativa ‘’Transformers’’, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala…

- In data de 26.09.2022 inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, pentru o societate comerciala cu sediul in Republica Moldova, au retinut un numar de 162 mașinuțe electrice pentru…

- In data de 22 septembrie 2022, ora 03.00, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Stanca Costești, in urma controlului vamal, asupra unui autocar ce efectua cursa Chișinau – Italia, au descoperit cantitatea de 20.000 țigarete, de diverse marci ascunse in bagaje. In conformitate cu…

- In data de 20.09.2022 inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret, ca urmare a controlului vamal de intrare in Uniunea Europeana, au descoperit și reținut cantitatea de 2.770 pachete țigarete, ascunse in locuri special amenajate aflate in doua autoutilitare inmatriculate in Ucraina.…

- In data de 20.09.2022 inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, pentru o societate comerciala cu sediul in Ukraina, au retinut 33.565 buc. tunere digitale TV susceptibile a aduce…

- In data de 25 august 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Gr. I Otopeni Calatori – Compartiment Calatori, in urma unei acțiuni specifice de control efectuate in vederea combaterii traficului cu țigarete, au retinut in vederea confiscarii un numar de 78.800 bucati tigarete…