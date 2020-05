Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 2 mai, ora 13:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.732 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate...

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri, 22 aprilie, noul bilanț al epidemiei de coronavirus. In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 468 noi cazuri de infectare. Numarul total a ajuns astfel la 9.710. De asemenea, bilanțul morților se ridica la 508, ultimul deces confirmat…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.106 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 117 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Autoritațile au anunțat miercuri seara ca bilanțul deceselor a ajuns in Romania la 372. Inca zece persoane infectate cu COVID-19 și-au pierdut viața, a anuțat Grupul de Comunicare Strategica. O mare parte dintre acestea erau in varsta și sufereau și de alte boli. Cazurile facute publice miercuri seara:…

- Un numar de 265 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, numarul total al imbolnavirilor ridicandu-se la 5.467, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Pana marti, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- Cele trei cazuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategica ridica numarul infectarilor cu coronavirus la 102 persoane. Ultimele 3 cazuri sunt politicieni liberali care au participat la ședința PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, confirmat și el cu coronavirus. Doar sambata au fost…