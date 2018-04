Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Henderson este un adevarat inger pentru sute de copii romani care sufera de boli grave. Ea traieste in Statele Unite ale Americii si, de aproximativ 20 de ani, conduce o organizatie care a ajutat sute de copii din Romania. Adriana are 65 de ani si s-a nascut in Bucuresti, dar a emigrat, in tinerete,…

- O echipa clujeana de constructori de roboți a obținut locul al doilea la un concurs desfașurat la București. Numai locul intai are insa posibilitatea sa participe la turneul final din vara, organizat in Statele Unite ale Americii.

- Echipa Facultații de Drept a Universitații din București a caștigat locul 3 pe echipe (din 362 de echipe participante) la concursul Willem Vis, ediția a 25-a, care s-a desfașurat la Viena in perioada 24-29 martie 2018. Willem Vis, cel mai mare și cel mai prestigios concurs internațional de drept privat…

- Tensiunile comerciale cu Statele Unite ale Americii. Relațiile cu Rusia lui Putin și cele cu Turcia lui Erdogan, provocarile Internetului, fie ca se numeste Web Tax sau „Facebookgate.“ Pentru Europa, a sosit momentul sa-si faca socotelile cu propriul sau rol in lume. Germania a gasit de putin timp…

- Ministerul Economiei anunța ca SIKORSKY, producatorul elicopterelor Black Hawk, a semnat un acord cu firma romaneasca de stat ROMAERO pentru echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk in Romania. Ar urma sa fie inființat un Centru Regional, care va fi singurul autorizat pentru echiparea și…

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump. ”Pe masura ce reconstruim puterea si increderea Americii acasa, de asemenea,…