150.000 de profesori sunt în grevă Liderii sindicatelor din educație au anunțat, dupa negocierile de duminica dupa-amiaza, ca greva generala va incepe luni, cand 150.000 de profesori vor fi in greva. Liderii sindicatelor din educație au afirmat ca Executivul a venit „cu aceeași oferta ca in ultimele zile". Peste 150.000 de profesori si 50.000 – 60.000 de angajați nedidactici si […]

