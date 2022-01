15.000 oameni din Motru nu au căldură de 3 zile. Un preot a fost chemat să sfințească locul avariei 15. 000 de locuitori ai municipiului Motru din județul Gorj stau de trei zile facar caldura, din cauza unei avarii. Oamenii au adus un preot sa sfințeasca locul defecțiunii. De 3 zile, oamenii ingheața in apartamente din cauza unei avarii grave la rețeaua de termoficare a orașului. Așa au petrecut și Revlionul, cu haine groase […] The post 15.000 oameni din Motru nu au caldura de 3 zile. Un preot a fost chemat sa sfințeasca locul avariei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

