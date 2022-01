15.000 de brățări electronice, cumpărate în 2022. Primii monitorizați, agresorii din cazurile de violență în familie Autoritațile romane vor cumpara anul acesta primele 15.000 de brațari electronice. Guvernul vrea sa adopte saptamana viitoare proiectul prin care vor fi cumparate kiturile necesare pentru aceste sisteme. Ele vor funcționa intr-un program pilot, din care vor face parte și peste 500 de polițiști, pe care Ministerul de Interne se pregatește sa ii recruteze. “In […] The post 15.000 de brațari electronice, cumparate in 2022. Primii monitorizați, agresorii din cazurile de violența in familie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

