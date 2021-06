1.500 de polițiști și jandarmi asigură siguranța în alegerile locale parțiale Aproximativ 1.500 de politisti, jandarmi, pompieri si efective din cadrul altor structuri ale MAI sunt mobilizati, duminica, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a alegerilor locale partiale, care au loc in 36 de localitati din 23 de judete, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Fortele mentionate sunt pentru protectia sectiilor de votare, solutionarea cu celeritate a eventualelor sesizari de incidente electorale si constituirea rezervelor de interventie. In sprijinul structurilor teritoriale din judetele unde au loc alegeri au fost trimisi ofiteri de la nivelul Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe raza județului Dambovița, procesul electoral a inceput in toate cele 10 secții de votare și se desfașoara in condiții Post-ul 82 de polițiști și 46 de jandarmi asigura ordinea publica in alegerile parțiale de la Braniștea și Cojasca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 100 de polițiști și jandarmi din județul Alba sunt mobilizați pentru protecția secțiilor de votare, soluționarea cu celeritate a eventualelor sesizari de incidente electorale și constituirea rezervelor de intervenție. In Alba, cei 100 de jandarmi și polițiști sunt prezenți in cele opt secții de…

- 27 iunie, alegeri parțiale in Alba, la Meteș și Ciuruleasa. Peste 100 de polițiști și jandarmi mobilizați pentru bunul demers al alegerilor. Recomandari MAI 27 iunie, alegeri parțiale in Alba, la Meteș și Ciuruleasa. Peste 100 de polițiști și jandarmi mobilizați pentru bunul demers al alegerilor. Recomandari…

- Toate cele 176 de sectii de votare organizate in vederea desfasurarii alegerilor locale partiale pentru primari si un consiliu local s-au deschis duminica dimineata. Alegatorii isi vor putea exercita dreptul de vot intre orele 7:00 – 21:00. Potrivit legislatiei in vigoare, alegatorul care…

- USR PLUS reclama, luni seara, abuzuri la Bragadiru, unde USR nu poate avea reprezentanti in sectiile de votare, desi este partid parlamentar. Reprezentantii formatiunii anunta ca intentioneaza sa depuna si o plangere penala in legatura cu organizarea a trei intre sectiile de votare, transmite news.ro.…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca a publicat Registrul sectiilor de votare continand delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare din tara. Mentionam ca acesta include extrasul privind delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare organizate cu ocazia scrutinului…