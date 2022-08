Stiri pe aceeasi tema

- Salina Praid va ramane inchisa pana miercuri, 27 iulie, dupa ce o infiltratie cu namol a afectat, sambata, galeria de acces in baza de tratament. Pe site-ul salinei Praid se precizeaza ca baza de tratament ramane inchisa in zilele de 25, 26 si 27 iulie, „din cauza tehnice". In cursul zilei de sambata,…

- Au fost demarate lucrarile de reparații la Barajul de Priza nr. 1 din Tirgu-Mureș, stavila de suprafața de la deschiderea nr. 4 fiind pusa la uscat. Nivelul in amonte a scazut cu 1,2 m. Sistemul de Gospodarire al Apelor Mureș explica motivele acestei masuri: In primul rand, este o lucrare in regim de…

- Sambata, 4 iunie incepe la Targu-Mureș Festivalul Internațional de Șah Grand Prix Romania 2022, cel mai important turneu de șah din regiune și unul din cele mai importante din țara. Evenimentul este organizat de CS Juvenes și se va derula intre 4 și 11 iunie in Sala Polivalenta a UMFST „G. E. Palade"…

- Cercetarile efectuate de catre medicul ginecolog Ensana Health Spa Hotel recomanda tratamente de fertilitate pentru femei cu namol sapropelic și apa vindecatoare din lacul Ursu – Sovata, județul Mureș. Acestea pot ajuta 1 din 3 femei sa aduca pe lume un copil. • Cercetarile efectuate de catre fostul…

- Scopul proiectului organizat de Fundația Comunitara Mureș a fost acela de a strange fonduri pentru fundațiile participante din județul Mureș. Evenimentul a constat intr-un marș al bicicliștilor prin Tirgu Mureș. Mai precis, 3 curse. Primul traseu, City, 22-27 de km și 15 puncte de control. S-a pedalat…

- OWPN Academy este prima academie europeana gratuita pentru dezvoltare emoționala și profesionala in muzica electronica. Ei organizeaza un eveniment nou-nouț, scos din mințile creative ale organizatorilor – Open Decks – care va avea loc maine, 13 mai 2022, la clubul The Room din Tirgu Mureș. Open Decks…

- Apele Romane vor sa extinda lucrarile de aparare impotriva inundațiilor pe afluenții raului Arieș, in aval de Mihoiești Administrația Bazinala de Apa Mureș vrea sa extinda lucrarile de aparare impotriva inundațiilor la nivelul bazinului hidrografic al raului Arieș, pe sector aval acumulare Mihoiești,…