Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru prima data cand multi romani pleaca sa lucreze in agricultura in alte tari. Fie pleaca pentru ca in tara nu sunt platiti la fel de bine, fie conditiile de munca nu sunt aceleasi, cunoscut fiind faptul ca tarile din Vest sunt mai avansate din punct de vedere tehnologic. Chiar daca in ultimii…

- Fermierii britanici sunt nevoiți sa aduca culegatori de fructe și legume din Romania folosind pentru a ține pasul cu cererea in plina criza a coronavirusului in lume, dupa modelul german. Marea Britanie e una dintre cele mai afectate țari din lume de COVID-19.Primul zbor intre București și London Stansted…

- Un avion charter de aproximativ 180 de recoltoare de fructe românești urmeaza sa aterizeze mâine la Stansted pentru a ocupa posturile vacante de munca pentru a ține pasul cu cererea pe fondul crizei coronavirusului, informeaza Daily Mail. Șase avioane vor ajunge în Marea Britanie…

- Marea Britanie are nevoie de muncitori sezonieri din Romania, pentru agricultura. Aglomerația de pe aeroportul din Cluj cu miile de muncitori plecați la munca in Germania, urmata de alte masuri restrictive luate de autoritați ingreuneaza insa exportul de munca catre Anglia, considera Dan Mihalache,…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a declarat ca are semnale ca fermierii britanici ar avea nevoie de muncitori sezonieri, numai ca, deocamdata, in condițiile pandemiei de coronavirus și ale controverselor generate de plecarea muncitorilor romani in Germania, n-ar vrea sa implice statul…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a subliniat, intr-o intervenție la Digi24, ca in aceasta perioada nu incurajeaza deloc transportul muncitorilor sezonieri in Marea Britanie. Diplomatul roman a recunoscut ca a avut solicitari privind cautarea unor soluții pentru transferul muncitorilor…

- O cursa charter plina cu suceveni care vor munci in agricultura, la cules de sparanghel, in Germania a decolat vineri la amiaza de la Suceava, de pe Aeroportul "Stefan cel Mare". Firma germana care a facut angajarile le-a pus la dispoziție salariatilor, majoritatea din judetul Suceava, ...

- Doi cetațeni romani care se aflau in Germania, la Berlin, dar care anterior au fost in China, au fost aduși in țara in cursul serii de duminica, ei urmand a fi plasați in carantina și testați pentru coronavirus, anunța Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Cei doi nu prezinta simptome specifice…