- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- Antreorenorii, managerii sau consultanții care vor sa acceseze ajutoarele de stat pentru firmele care fac investiții de minimum 3 milioane de euro in Romania pot participa la o serie de cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice pentru a putea aplica mai ușor la programul de finanțare.

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania (4.000 permanenți și 4.000 detașați). Romania se afla pe primele locuri in UE in randul tarilor in cautare de muncitori din afara UE. Ce trebuie sa stie firmele care vor…

- Firmele private care fac o investiție de cel puțin 3 milioane de euro in Romania vor putea primi ajutoare de stat intre 10% și 50% din investiție, printr-o schema care va fi relansata in 2018, a informat marți Ministerul Finanțelor Publice. Pe anul 2018, schema ar putea beneficia de un buget total de…

- Schema de ajutor de stat a fost aprobata in 2014, prin Hotarare de Guvern (HG). ”Este un proiect important pentru mediul de afaceri, pentru companiile care vor sa investeasca in Romania. Este o prevedere legala care s-a aplicat incepand cu 2014, ea fiind in HG pe care Guvernul o va avea joi pe ordinea…

- Peste un milion de vouchere de vacanța au fost emise pe hartie și pe suport electronic intre ianuarie și aprilie 2018. Valoarea acestora este de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fața de cea din perioada similara a anului trecut și de aproape noua ori mai mare fața de primele…

- Guvernul vrea sa acorde ajutoare de stat in valoare totala anuala de 50 de milioane de euro, pana in 2020, producatorilor de film care vor promova identitatea culturala nationala si a minoritatilor nationale din Romania, dar si zone geografice sau un oras din tara.

- Firmele mici și mijlocii din Romania, din anumite domenii, pot obține fonduri nerambursabile intre 50.000 de euro și 2 milioane de euro de la statul norvegian, printr-o linie de finanțare de 21 de milioane de euro in total, deschisa oficial vineri.