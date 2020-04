150 de membri ai familiei regale din Arabia Saudită sunt infectaţi cu coronavirus. Guvernatorul capitalei Riyadh, la terapie intensivă Medicii de la Spitalul de elita Specialist King Faisal din Riyadh care trateaza membrii familiei regale pregatesc inca 500 de paturi pentru un viitoare posibile cazuri. „Unitatile trebuie sa fie pregatite pentru VIP-uri din toata țara”, au spus operatorii unitatii. In mesaj s-a transmis ca nu se stie cate cazuri vor primi, dar toți pacienții cronici vor fi mutați cat mai curand posibil și vor fi acceptate doar cele urgente. Orice membru al personalului infectat va fi acum tratat la un spital mai puțin elit pentru a economisi spațiu pentru regali. Numarul prinților… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

