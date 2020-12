150 de mașini de lux furate din Vest, confiscate, în pandemie, la intrarea în România Peste 150 de autovehicule aflate in atentia autoritatilor din tara si din strainatate, semnalate furate sau cautate, au fost descoperite la frontiera in primele 11 luni ale anului, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al IGPF, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei si in zona de competenta, politistii de frontiera au descoperit […] The post 150 de mașini de lux furate din Vest, confiscate, in pandemie, la intrarea in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, avertizeaza reprezentanții AUR ca nu vor avea suportul Statelor Unite daca nu manifesta toleranța pentru oameni și pentru decența. Adrian Zuckerman a declarat vineri, la Oradea, intrebat ce parere are despre accederea Aliantei pentru Unirea Romaniei in Parlament,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Un numar de 4.478 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 5.022 in Scenariul 2 (mixt), informeaza, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), citat de Agerpres. In conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului…

- Peste 31 de milioane de masti de protecție au fost oprite temporar de la comercializare, in ultima saptamana, iar alte peste 90.000 de masti au fost scoase definitiv de la vanzare de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Mai mult de jumatate dintre mastile de protectie…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene arata cifre infrijoratoare pentru Romania: o scadere economica de 5,2% in acest an (urmata de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% in acest an (urmat de deficite și mai mari in 2021 și 2022). Cifrele privind scaderea economica sunt mai…

- Senatorul Șerban Nicolae a decis sa demsioneze din PSD, dupa ce nu a fost pus pe lista pentru alegerile parlamentare. Șerban Nicolae susține ca el ar fi trebuit sa fie recompensat pentru ceea ce a facut in calitatea sa de parlamentare, iar eliminarea sa este ca și cum Romania l-ar fi scos pe Gheorghe…

- Soferii ar putea circula pana la finalul anului pe inca 58 de kilometri de autostrada in Romania, arata rapoartele din teren ale constructorilor, potrivit ziare.com. Autoritatile estimeaza ca, pana la finalul anului 2020, ar putea fi gata tronsonul Rasnov – Cristian, centura Bacaului si lotul 1 din…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca unitatile de invatamant preuniversitar din Bucuresti vor trece in scenariul rosu de functionare cand rata de incidenta a COVID-19 la mia de locuitori va fi de circa 3,4 si dupa trei zile de crestere a acesteia. Grupul de Comunicare Strategica…