150 de euro pentru părinți dacă angajează bone Autoritațile locale ar putea acorda parinților ajutoare financiare in valoare de 150 de euro, daca angajeaza bone, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al Camerei Deputaților. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, persoanele care au in intreținere copii de varsta preșcolara, ale caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie și care se afla in una din urmatoarele situații: a) este parintele la care copilul locuiește in mod statornic; b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupa de creșterea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

