15 vedete din zilele noastre care seamănă cu starurile din trecut Sa intalnești o persoana care arata leit ca tine pare aproape imposibil! Cercetatorii susțin ca șansele sunt de una la un miliard. Dar exista mai multe șanse sa vezi pe cineva care sa semene cu tine, care sa aiba trasaturi apropiate de cele pe care le ai. Pentru oamenii obișnuiți... The post 15 vedete din zilele noastre care seamana cu starurile din trecut appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca organismul nostru intalneste o proteina, un virus sau o bacterie pe care nu o recunoaste, lanseaza un atac. Daca se lupta cu un virus, are nevoie de timp pentru a lansa un atac complet. Trebuie sa isi dea seama care parte a virusului o poate ataca si sa porneasca productia de arme ca sa atace…

- "Daca organismul nostru intalneste o proteina, un virus sau o bacterie pe care nu o recunoaste, lanseaza un atac. Daca se lupta cu un virus, are nevoie de timp pentru a lansa un atac complet. Trebuie sa isi dea seama care parte a virusului o poate ataca si sa porneasca productia de arme ca sa atace…

- Beatrice Mahler: Avem o panta descendenta, daca nu cumva chiar am depasit etapa de platou. Inca suntem intr-o zona care nu ofera confort in ceea ce priveste decesele. Avem o presiune foarte mare pe spitalele COVID din Bucuresti. Trebuie reevaluata capacitatea de testare si introduse mai multe teste…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de chinezii de la Sinopharm prezinta o eficienta de 86%, spun cercetatorii din Emiratele Arabe Unite, unde au fost efectuate testele clinice. Rezultatele ultimelor teste clinice realizate in Emiratele Arabe Unite arata ca vaccinul chinezesc de combatere a coronavirusului…

- Lumea se schimba, cu siguranta, reperele, asemenea, la fel si noi. Putine dintre valorile si traditiile cu care am crescut mai sunt valabile, dar rezultatul alegerilor din Romania ne arata ca exista inca...

- Starurile internationale sunt invidiate pentru luxul in care traiesc! Insa putini sunt cei care stiu cu adevarat in ce conditii saracacioase au venit pe lume si in ce casute au copilarit. Click! prezinta cateva exemple impresionante! Rihanna, pe numele ei real Robyn Fenty, a crescut intr-un bungalou…

- O soluție pentru ca economiile europene sa-și revina ar fi ca zilele lucratoare sa fie reduse de la cinci la patru, este propunerea sindicaliștilor din Europa. Un grup de politicieni de stanga si reprezentantii sindicatelor din toata Europa cer ca saptamana de lucru sa fie redusa la patru zile. „O saptamana…

- Tanarul de 27 de ani, din Barlad, care si-a pierdut viata in accidentul teribil produs in seara de 26 octombrie in judetul Vaslui era inginer agronom in cadrul celei mai mari companii agricole din judetul Vrancea. Moartea sa brutala i-a devastat familia si pe toti cei care l-au cunoscut.