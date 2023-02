15 state membre urgentează întărirea frontierelor exterioare ale UE Potrivit portalului Euractiv, cele 15 state membre UE expuse cel mai puternic efectului provocat de migratii solicita prin intermediul unei declaratii comune consolidarea frontierelor exterioare, respectiv intocmirea unor acorduri privind primirea migrantilor in terte tari, relateaza Magyar Nemzet preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

