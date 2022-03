Stiri pe aceeasi tema

- Accizele la carburanți au fost reduse in 15 state UE pentru a scadea prețurile. Masura favorizeaza persoanele cu venituri mai mari iar bugetele țarilor respective vor avea pierderi de 9 miliarde de euro, arata un raport al Federatiei Europene Transport&En

- Ilan Șor vine cu critici la adresa guvernarii PAS, dupa ce, astazi, parlamentul estonian a decis sa reduca accizele la importul de carburanți, precum și la alcool și energie electrica. Asta dupa ce anterior, liderul partidului „Șor” a propus aceasta soluție, in contextul scumpirilor fara precedent a…

- Autoritatile din Romania si alte sase state europene au facut, miercuri, zeci de perchezitii la grupari specializate in fraude cu carduri de carburant. 26 de perchezitii au avut loc in Romania. Mai multi romani sunt suspectati ca au clonat carduri de carburant si au provocat un prejudiciu estimat la…

- Guvernanții anunța reducerea la jumatate a accizelor la carburanti. Masura va fi luata pe o perioada limitata. Astfel, preturile ar trebui sa scada cu 1,2 lei, atat la benzina, cat și la motorina sau la gazul petrolier lichefiat (GPL). Prețurile produselor combustibililor lichizi au luat-o dramatic…

- Florin Cițu susține ca a fost sceptic inca de marți ca o masura de reducere a accizei la carburanți pentru 3 luni și care costa 3 miliarde de lei poate ajuta. El spune ca aceasta ar putea atrage o procedura de infringement. „Eu am atras atenția asupra unor lucruri și in ședința de ieri. Am fost sceptic…

- Coaliția de guvernare a decis, astazi, reducerea accizei la combustibil cu jumatate. Propunerea a fost validata, insa mai urmeaza discuții cu Comisia Europeana și marile companii distribuitoare de carburanți inainte de a fi aplicata. Potrivit Digi24.ro masura ar urma sa se aplice pentru o perioada de…

- Comisia Europeana colaboreaza cu cinci state membre ale UE pentru coordonarea furnizarii de materiale esentiale populatiei civile ucrainene, precum materiale medicale, corturi de campanie ori saci de dormit, in contextul amenintarii unei escaladari a conflictului cu Rusia, transmite

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Carmen Tanase a povestit și despre perioada in care a jucat in telenovele, la postul Acasa TV. A interpretat-o pe Flacarica, personaj de care mulți romani iși amintesc și acum. Aproximativ patru ani de zile Carmen Tanase a jucat…