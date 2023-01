Angajatii Institutului de Psihiatrie Socola aproape au scapat de riscul de a inapoia 2,4 milioane lei incasati ca sporuri la salarii. Inspectorii Curtii de Conturi au apreciat in urma cu doi ani ca salariatii din sectorul administrativ au beneficiat ilegal de un spor „de calculator" de 15- si de altul, de 50-, pentru „conditii de munca deosebit de periculoase". De atunci, Institutul se judeca, cu rezultate schimbatoare. O prima runda a procesului a fost pierduta de Institut in fata Tribunalului, in 2021. La acea data, magistratii au apreciat ca cererea Institutului, de anulare a deciziei Curtii…