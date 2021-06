15 proverbe românești care nu vor dispărea niciodată Proverbele romanești au un stil aparte. Spre deosebire de cele straine, ele sunt mult mai directe și oricine și le amintește daca le-a auzit macar odata. Iata 15 proverbe romanești care nu vor disparea niciodata. Exista mai multe proverbe celebre romanești, insa acum le prezentam pe cele pe care cu siguranța le-ai auzit macar odata. 15 proverbe romanești care nu vor disparea niciodata Fa-te frate cu dracul pana treci puntea Sa fii domn e o intamplare, sa fii om e lucru mare. Ziua buna se cunoaște de dimineața. Vrabia malai viseaza, iar calicul praznicul. Trei lucruri nu știe omul: cand se naște,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Victor Rebengiuc este de parere ca Revolutia din 1989 „a fost o mare pacaleala”, pentru ca nu au disparut nici securistii, nici comunistii, dimpotriva, ei au continuat sa isi faca politica de construire a unor averi personale mari. „Revolutia a fost un lucru incantator, pe care l-am…

- Realizatorul TV Luis Lazarus a fost internat la Spitalul Universitar, joi, dupa ce a fost depistat pozitiv cu virusul SArs-CoV-2. O ruda apropiata din familie a spus ca acesta a avut simptomele unei raceli, iar miercuri s-a simtit bine. Ulterior, si-ar fi facut un test care a iesit pozitiv. Familia…

- Un barbat de 36 de ani, care facea kitesurfing, la Neptun, a murit ieri dupa amiaza, in zona La Steaguri, dupa ce a pierdut controlul kite ului si a cazut in apa.Acesta era insotit si de prietena sa care, disperata, a incercat sa faca totul pentru a l salva.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Constanta,…

- Pregatiți-va sa radeți cu lacrimi. Daca nici Horia Brenciu nu știe ca prietenul la nevoie se cunoaște, atunci nimeni nu mai știe! Cum l-a luat artistul ”la palme” pe Cornel Ilie, in timpul unei partide de tenis? Ipostaze comice cu cei doi, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro! Incalzirea lui Horia…

- In urma cu 6 luni am lansat in discuțiile de la nivelul județului Alba ideea ca statul roman, din banii romanilor, sa cumpere de la romani. Lansam totodata in spațiul public in aceeași perioada și implementarea conceptului european, “de la ferma la furculița” (traseul scurt al produsului alimentar autohton)…

- Comunicat de presa| Calin Matieș: „Bani romanești-produse romanești!” – Un program numai bun de copiat de plagiatorii din PNL Alba, dar macar sa il punem in practica! In urma cu 6 luni am lansat in discuțiile de la nivelul județului Alba ideea ca statul roman, din banii romanilor, sa cumpere de la romani.…

- Ionel Ganea crede in campania de vaccinare impotriva Coronavirus, dar e deranjat de masurile pe care le iau autoritațile din Romania. Acesta nu pricepe de ce mai trebuie purtata masca, daca se vaccineaza și le transmite celor din Executiv un mesaj. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare…

- România va trimite Republicii Moldova în acest week-end înca 50 400 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de premierul României, Florin Cîțu, dupa ședința de Guvern. La sfârșitul lunii februarie, România a livrat Republicii…