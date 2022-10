Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Compania de Apa Arieș continua lucrarile la rețeaua de apa și canalizare din comuna Mihai Viteazu prin contractul CL-9-Lot1 – „Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apa și sisteme de canalizare menajera in comunele Calarași și Mihai Viteazu”. Valoarea contractului de lucrari este de 14.487.769,62…

- Lucrarile demarate de Compania de Apa Arieș in cadrul contractului „Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apa și sisteme de canalizare menajera in comunele Luna și Viișoara” avanseaza in localitatea Luncani. Sunt in derulare lucrari la extinderea si reabilitarea sistemelor de apa și canalizare,…

- Compania de Apa Arieș anunța faptul ca lucrarile din cadrul contractului CL3 – Stație de compostare a namolului in Stația de Epurare Campia Turzii au ajuns la un progres fizic de 35%. Odata finalizata, stația de compostare aerata intensiva, in brazde deschise, va composta namolurile generate in cadrul…

- Lucrarile de extindere a rețelei de apa și canalizare din comuna Tritenii de Jos avanseaza. Este vorba de lucrari efectuate in cadrul proiectului cu finanțare europeana implementat de Compania de Apa Arieș. ”Avanseaza lucrarile de extindere a rețelei de apa și canalizare și in comuna Tritenii de Jos.…

- Lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare, desfașurate de Compania de Apa Arieș in Municipiul Campia Turzii, au continuat in luna iulie pe strazile: Niculae Titulescu – reabilitare canalizare, Porumbelului – reabilitare canal, Memorandumului – reabilitare apa, Oituz – reabilitare…

- Compania de Apa Arieș anunța clienții ca de acum iși pot achita facturile la apa de acasa prin intermediul aplicației AqMeter. „Clienții Companiei de Apa Arieș isi vor putea plati de acum facturile și prin intermediul platformei AqMeter – www.aqmeter.com. Astfel, in completarea soluțiilor de tip internet…