15 persoane infectate cu COVID-19, aflate in stare grava, transportate de Fortele Aeriene

- Medicul de la Spitalul Județean Piatra Neamț ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara in cursul zilei de ieri, in urma caruia a suferit arsuri grave, a ajuns cu bine in Belgia, au confirmat pentru HotNews.ro surse medicale. Transferul s-a realizat cu un avion C-27J Spartan al Fortelor…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca o aeronava de transport C-27J Spartan va decola, in noaptea de sambata spre duminica, spre Iasi pentru o misiune evacuare medicala, ca urmare a incendiului izbucnit la Sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt. "Referitor la situatia de la Piatra…

- Numarul persoanelor aflate in stare grava din cauza coronavirusului este in continuare foarte mare. Conform cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, la terapie intensiva sunt internați 1.048 de pacienți. „In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19…

- Ziarul Unirea RECORD la ATI: 917 persoane se afla in stare grava. 103 oameni au murit din cauza Covid-19, in ultimele 24 de ore RECORD de pacienți internați la ATI: 917 persoane se afla in stare grava, iar 103 oameni au murit din cauza Covid-19, in ultimele 24 de ore. In intervalul 29.10.2020 (10:00)…

- "Vin multi pacienti care sustin ca ei nu cred in existenta acestui virus. Nu vor sa tina masca cu oxigen", a declarat managerul Spitalului Judetean, Alexandru Calancea, potrivit Obiectiv de Suceava. Oamenii spun ca stiu ei mai bine, pentru ca au citit, chiar daca sunt diagnosticati oficial cu Covid-19,…

- Ziarul Unirea 757 de pacienți, in stare grava la ATI. 59 de oameni cu COVID-19, au DECEDAT in ultimele 24 de ore Pana luni, 19 octombrie 2020, 5.931 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre care 26 barbați și 33 femei in ultimele 24 de ore, iar 757 de pacienți se afla in stare…

- Ziarul Unirea 43 barbați și 32 femei cu COVID-19 au DECEDAT in ultimele 24 de ore. 726 de pacienți, in stare grava la ATI Pana vineri, 16 octombrie 2020, 5.749 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre care 43 barbați și 32 feme in ultimele 24 de ore, iar 726 de pacienți sunt…

- Ziarul Unirea 25 barbați și 17 femei cu COVID-19 au DECEDAT in ultimele 24 de ore. 508 pacienți, in stare grava la ATI Pana vineri, 25 septembrie 2020, 4.633 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre care 25 barbați și 17 femei doar in ultimele 24 de ore, iar 508 pacienți…