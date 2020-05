15 persoane cu COVID-19 la un cămin de bătrâni din Jud.Mureș și un deces 15 persoane cu COVID-19 la un camin de batrani din Jud.Mureș și un deces Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. 12 rezidenți ai unui camin de batrâni din satul mureșean Câmpenița, și 3 îngrijitori au fost confirmați pozitiv la testul COVID-19. Autoritațile au luat masuri dupa ce un asistat a ajuns cu simptome la SMURD -Târgu Mureș. Între timp un razident a decedat și se așteapta rezultatul testului pentru coronavirus. Atat vârstnicii, cât și cadrele azilului confirmate pozitiv sunt internate și sunt stabile,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

