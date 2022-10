15 persoane au fost ucise și alte zeci rănite într-un atac armat asupra unui locaș de cult șiit din orașul iranian Shiraz Cel putin 15 persoane au fost ucise, miercuri, iar alte zeci sunt ranite, dupa ce mai multi indivizi au deschis focul asupra unui locaș de cult șiit din orasul iranian Shiraz, un incident produs in contextul protestelor violente care afecteaza Iranul de peste o luna. Atacul armat a avut loc in fata locasului de cult siit Shah Cheragh, situat in orasul Shiraz, informeaza agentia Reuters. Autoritatile iraniene au anuntat ca atacul armat s-a soldat cu 15 morti, atribuindu-l grupurilor islamiste sunnite. Alte aproximativ 40 de persoane au fost ranite in atacul armat, potrivit agentiei The Associated… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a declarat ca patru prizonieri au fost ucisi si 61 au fost raniti in incendiul produs cu o zi mai devreme la inchisoarea Evin din Teheran, televiziunea de stat difuzand duminica un videoclip potrivit caruia in unitate a revenit calmul, transmite Reuters. Incendiul de la renumita inchisoare Evin…

- Autoritațile de la Beijing au indepartat bannere de protest de pe un pasaj suprateran din oraș, potrivit unor imagini care au circulat pe scara larga pe rețelele de socializare joi (13 octombrie), cu doar cateva zile inainte de inceperea Congresului Partidului Comunist. Bannerele aveau inscripționate…

- O inregistrare video obținuta de Reuters arata un grup de femei care protesteaza imbracate in haine negre pe o strada din orașul kurd Saqez, in vestul Iranului, marți (4 octombrie), orașul natal al lui Mahsa Amini, tanara de 22 de ani care a murit in inchisoare dupa ce a fost arestata de poliție din…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a sta

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a starnit…

- Ploile torențiale și inundațiile au lovit regiunea Marche, din centrul Italiei, inca de la orele tarzii ale zilei de joi (15 septembrie), provocand moartea a cel puțin noua persoane, in timp ce alte patru erau inca date disparute, a anunțat vineri (16 septembrie) presa italiana. Cel puțin noua persoane…

- Un tribunal din Trier l-a condamnat, marți, pe un barbat german de 52 de ani la inchisoare pe viața pentru uciderea a cinci persoane, inclusiv un copil, dupa ce beat fiind, a intrat cu mașina intr-o zona pietonala din acel oraș, relateaza Reuters. Tribunalul din Trier a dispus ca barbatul, care bause…