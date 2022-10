15 octombrie, temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 21 de grade 15 octombrie, temperaturile maxime se vor incadra intre 14 și 21 de grade, cerul va fi variabil, cu unele innorari ziua cand se vor semnala ploi slabe, pe arii restranse in zonele montane și cu totul izolat in celelalte regiuni. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari in vestul Carpaților Meridionali și pe [...] The post 15 octombrie, temperaturile maxime se vor incadra intre 14 și 21 de grade first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

