- POSTUL CRACIUNULUI 2021. Din 15 noiembrie și pana in ajunul Craciunului, va fi o perioada de 40 de zile de post, timp in care nu se vor manca produse de origine animala. Doar ca in majoritatea duminicilor, creștinii vor avea dezlegare la pește. POSTUL CRACIUNULUI 2021 nu este doar despre alimentație,…

- Rezultatele unui studiu confirma statistic o teorie mai veche care spune ca religia, indiferent de realitatea credințelor propovaduite, are o utilitate sociala importanta. Participarea la activitați religioase este un antidepresiv mult mai eficient pentru europenii de peste 50 de ani decat participarea…