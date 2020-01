15 minute de poezie, pe 15 ianuarie, la ora 15. Eminescu, omagiat la Biblioteca UPT

Stiri pe aceeasi tema

- Revenite in competiție, echipele din Cupa Adi Olteanu pentru old-boys au fost sambata, 11 ianuarie, in Sala Polivalenta, mai puțin combative decat de obicei. Se vede ca refacerea dupa zilele de sarbatoare este mai dificila decat cea de dupa efort! In cele trei meciuri ale etapei a treia au fost inscrise,…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a prezentat oficial, luni, in cadrul unui eveniment organizat la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani, echipa care va reprezenta Romania la editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret care va avea loc la Lausanne (Elvetia),…

- * Focșanenii antrenați de Gica Mihai au caștigat la ambele categorii de varsta! ”AutoVip Kids Cup”, competiția organizata la Sala Polivalenta din Focșani in zilele de 14 și 15 decembrie, a fost un veritabil eveniment fotbalistic pentru copii din categoriile de varsta 2011 și 2012. A fost un eveniment…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat ieri la evenimentul „Magia Craciunului, Magia Carții!”, organizat de Consiliul Județean Vrancea la Sala Polivalenta din Focșani. Actrița Monica Davidescu, magicianul Robert Tudor și Moș Craciun au fost personajele principale ale…

- Joi, un grup de elevi de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” au participat la una dintre activitațile proiectului de și pentru tineret, „Identitatea și valorile naționale in contextul Marii Uniri”. Proiectul este organizat de Centrul de tineret Focșani din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret…

- • Peste 220.000 de vizitatori se aflau online pe eMAG.ro la startul Black Friday 2019; • Peste 10.000.000 de vizite sunt așteptate pe parcursul zilei; • Peste 250.000 de produse au fost comandate din cele 3.500.000 disponibile; • Peste 10.000 de produse comandate in primul minut; • 25.000 de produse…

- Istorici si cercetatori de renume vor marca saptamana aceasta, la Iasi, 100 de ani de la primul vot universal masculin din Romania si crearea Primului Parlament al Romaniei Mari. In cadrul Colocviului ‘Evolutia sistemului politic din perioada interbelica pana in prezent’ organizat vineri, la Biblioteca…