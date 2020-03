Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Aeroprtului International Cluj, David Ciceo a declarat duminica la Digi 24 ca incepand de duminica si pana pe data de 3 aprilie compania aeriana Wizz Air a anulat zborurile pentru Bergamo si Treviso si a decis reducerea curselor catre Roma, Bologna si Bari si ca transportatorul aerian…

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, a anuntat, duminica, decizia de a suspenda toate zborurile pe rutele spre Treviso, situat in apropiere de Venetia, si Bergamo. Decizia a fost luata dupa ce autoritatile italiene au impus carantina in nordul tarii ca urmare a masurilor de gestionare a epidemiei de…

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie, informeaza AFP, citat de romania24.ro. Locațiile…

- Compania aeriana Wizz Aira anunțat ca iși modifica programul zborurilor din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia, in contextul epidemiei de coronavirus. Masura se aplica in mai multe țari din regiunea de Nord-Est a Europei, printre care și Romania, in perioada 11 martie 2020 – 2 aprilie 2020.…

- Cetațenii din orașul Borșa, județul Maramureș, golesc magazinele de faina, zahar, ulei și conserve de teama coronavirusului. Zeci de oameni au revenit aici din Lombardia – Italia, și sunt in carantina 14 zile. Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX, ca in…

- Pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda, Romania, din zonele din Italia afectate de coronavirus (Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor charter si vor completa un scurt chestionar cu datele de identificare si alte informatii relevante,

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

