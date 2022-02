15 milioane de lei pentru repararea a 12,5 km de drum Mai multe drumuri de interes local din comuna Lungani, afectate de conditii meteo, vor fi refacute cu bani de la Compania Nationala de Investitii. O licitatie lansata pentru atribuirea contractului porneste de la o valoare estimata de 15,7 milioane de lei (fara TVA). Ofertele vor fi evaluate dupa componenta financiara (75 la suta), dupa perioada de garantie acordata lucrarii (15 la suta, pentru 60 de luni) si dupa experienta profesionala. Inscrierea in licitatie se poate face pana pe 12 aprilie, castigatorul urmand sa fie anuntat in decurs de cel mult un an. Durata contractului este de 4 ani,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

