Cele cinci unitați de invațamant din comuna Vatra Moldoviței unde invața aproximativ 450 de elevi vor fi dotate pana la inceperea noului an școlar cu mobilier și aparatura IT de ultima generație printr-un proiect european finanțat cu aproape 1,5 milioane de lei prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut de primarul […] The post 1,5 milioane de lei fonduri europene pentru dotarea școlilor din Vatra Moldoviței cu mobilier și aparatura IT de ultima generație first appeared on Suceava News Online .