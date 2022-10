1,5 milioane de gospodării din Ucraina au rămas fără electricitate Un consilier al presedintelui Zelenski anunta ca aproximativ 1,5 milioane de gospodarii din tara sunt fara electricitate, pe fondul noilor atacuri rusesti ce au vizat obiective criticie pentru infrastrucutra de electricitate a tarii. Printre orasele afectate se numara si orasul Odesa. Corespondentul BBC transmite ca Rusia continua cu strategia de a lovi infrastructura electrica a Ucrainei inaintea sosirii iernii, afectand astfel viata oamenilor ce locuiesc departe de fronturile de lupta. Potrivit oficialilor ucraineni, amplitudinea pagubelor de astazi ar putea depasi consecintele bombardamentelor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac, sunt atacate tinte civile. Preponderent e o abordare pe care o dezavuam complet si vom condamna impreuna acest comportament al Rusiei. Suntem solidari cu Ucraina, vom continua…

- Guvernul Statelor Unite a anuntat noi livrari de arme catre Ucraina in valoare totala de 725 milioane de dolari, informeaza sambata DPA. Pachetul include sisteme suplimentare mobile de lansatoare de rachete HIMARS, munitie, vehicule blindate si materiale medicale, a declarat Casa Alba. "Vom continua…

- Republica Moldova s-a aflat in vizorul intereselor expansioniste rusești inca din anul 2014, iar Moscova a demonstrat pe parcursul a 30 de ani ca nu pune preț pe suveranitatea, integritatea și neutralitatea țarii noastre. Astfel de declarații au fost facute de Igor Boțan la o dezbatere privind „noile…

- Rusia și Ucraina se joaca cu uzina nucleara de la Zaporojie de parca ar fi Tom și Jerry pasand bomba de la unul la altul in timp ce fitilul arde. Doar ca, din pacate, nu ne aflam intr-un film de desene animate și frica e reala.Daca va face poc, probabil Putin se va muta cu cațel și purcel in estul indepartat…

- Razboi in Ucraina, ziua 161. 3,5 milioane de persoane au ramas fara adapost in Ucraina de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Alte 10 milioane au parasit tara. Rusia continua sa transfere trupe din partea de nord a regiunii Donetk pentru a sprijini pozitii

- Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca este ”prea devreme” pentru a se bucura dupa reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odesa, care a fost unanim salutata, scrie AFP cu referire la Agerpres . „In momentul de fata, este prea devreme pentru a trage concluzii si…

- Suntem in ziua cu numarul 160 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Prima nava incarcata cu cereale ucrainene a plecat luni din portul Odesa, conform acordului semnat la Istanbul cu Rusia, președintele ucrainean a declarat ca este „prea devreme” ca ucrainenii sa se bucure de reluarea exporturilor…

- Concursul european anual de muzica „Eurovision” va avea loc in Marea Britanie, in 2023, dupa ce organizatorii au decis ca evenimentul nu poate avea loc in tara castigatoare, Ucraina, din cauza razboiului pornit de Rusia pe 24 februarie, relateaza BBC.