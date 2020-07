Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al Agerpres, Oana Tilica, transmite: Creta va cheltui 15 milioane de euro pana la sfarsitul sezonului de vara din 2020 pe testele Covid-19 ce vor fi efectuate turistilor care vin pe insula, la care se va adauga costul de 120 de euro/zi suportat de autoritatile cretane pentru fiecare…

- Trimisul special al AGERPRES, Adrian Tone, transmite: Comisarul pentru turism al Regiunii Creta, Kyriakos Kotsoglou, a declarat vineri, in orasul Chania, ca Grecia este pregatita din toate punctele de vedere sa primeasca turistii in aceleasi conditii ca si inaintea declansarii pandemiei de COVID-19,…

- Compania farmaceutica Gilead Sciences anticipeaza ca pana la sfarsitul acestui an va livra peste 2 milioane de serii de tratament cu remdesivir pentru Covid-19, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii 'sforari ai Cooperativelor' Gilead intentioneaza totodata…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a lansat procedura de achizitie de materiale de protectie impotriva COVID-19 necesare pentru o perioada de opt luni, pentru care a estimat un buget de peste 37 de milioane de lei, doar costul combinezoanelor necesare pentru aceasta perioada fiind estimat…

- profitul de exploarare in restaurante este estimat sa se prabuseasca cu 77,6%, pana la 34,3 milioane lei in acest an, comparativ cu 152,9 milioane lei in 2019. "In cadrul estimarii vanzarilor, a fost considerata o perioada de 15 saptamani criza Covid-19 (pana la 1 iulie 2020). Pentru restaurantele…

- si va acoperi 75.000 de beneficiari Bugetul alocat pentru plata stimulentului medical personalului implicat in lupta cu Covid-19 este de 120 de milioane de euro si va acoperi 75.000 de beneficiari, dar daca va fi nevoie vom lua masuri de suplimentare a acestor fonduri, a declarat, luni, ministrul Fondurilor…

- Primaria Vatra Dornei va suporta din bugetul propriu jumatate din costul testelor Covid-19 pentru angajații firmelor din acest municipiu care comercializeaza alimente. Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a declarat ca municipalitatea a transmis, inca din data de 14 aprilie 2020, o adresa catre…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment, UNIFARM avand un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni. El a fost intrebat daca, in acest moment, in Romania exista suficiente kituri…