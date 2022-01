Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie, Romania va primi inca 2 miliarde de euro din PNRR. Pe ce vor fi cheltuiți banii. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca, in ianuarie, Romania va avea in conturi aproape 4 miliarde de euro din PNRR. Aproximativ jumatate din suma a fost distribuita, iar a doua parte este așteptata in luna ianuarie.…

- Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor din partea USR, a transmis ca planul pentru infrastructura feroviara pe care l-a adoptat Cabinetul Ciuca joi va „ingropa calea ferata in urmatorii ani”, intrucat documentul prevede alocarea a „doar 6% (0,37 miliarde de lei din 6,2 miliarde de lei) din…

- Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor din partea USR, a transmis ca planul pentru infrastructura feroviara pe care l-a adoptat Cabinetul Ciuca joi va „ingropa calea ferata in urmatorii ani”, intrucat documentul prevede alocarea a „doar 6% (0,37 miliarde de lei din 6,2 miliarde de lei) din…

- Ministerul Sanatații a modificat protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2. Documentul, care are 12 pagini, a fost publicat in Monitorul Oficial și conține toate medicamentele indicate in diversele forme ale bolii, dar și complicațiilor ei la nivel de organ, sistem sau organism pe de-a…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a pus in consultare publica un proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea Planului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030. Potrivit proiectului peste 20 miliarde de euro sunt investiți pentru calea ferata,…

- Romania va trebui sa aloce anual, in urmatorii 10 ani, aproximativ 2% din PIB reprezentand contributia financiara aferenta proiectelor cu finantare europeana, la care se adauga necesarul pentru finalizarea intregii infrastructuri prezentate in Planul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Romania va trebui sa aloce anual, in urmatorii 10 ani, aproximativ 2% din PIB reprezentand contributia financiara aferenta proiectelor cu finantare europeana, la care se adauga necesarul pentru finalizarea intregii infrastructuri prezentate in Planul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Noul guvern promite autostrazi intre regiunile istorice ale Romaniei, dar și cheltuieli sociale care sa le permita romanilor un trai mai bun. Sunt sume enorme, care se bazeaza in mare masura pe fonduri europene.