- Umezeala din frigider poate fi o problema frecventa in timpul verii, cand umiditatea din aer este mai ridicata. Aceasta poate duce la formarea de mucegai și la mirosuri neplacute. Exista mai multe metode prin care poate fi combatuta prin metode simple.

- Fostul candidat al partidului REPER la Primaria Campia Turzii, Dragoș Laslo, a lansat un apel public de dezincriminare a consumului de cannabis, in limita a maxim 5 grame, pe motiv ca o condamnare ii ”va reduce semnificativ șansele la o viața implinita” tanarului care a fost prins de organele legii.…

- Banii nu sunt cel mai importat lucru in viața, dar nu putem nega faptul ca sunt esențiali. Potrivit credințelor Feng Shui, exista un anumit obiect care ne va aduce foarte mulți bani și noroc in viața, insa trebuie sa-l amplasam intr-un loc anumit. Obiectul pe care trebuie sa-l ai in casa. Este un magnet…

- Uneori, universul ne trimite semnale clare ca este timpul pentru o noua direcție. Pentru unii, aceasta schimbare vine natural, dar alții sunt nevoiți sa se rupa din locuri sau de oameni pentru a trai aceste schimbari. Pentru cateva zodii in special, acest moment de tranziție este nu numai inevitabil,…

- Fericirea este o stare de spirit, sau cel puțin pentru cațiva dintre ei. Dar, conform astrologilor, nu este intotdeauna așa, mai ales cand vorbim despre zodiile care nu se pot rupe de trecut, și care aleg sa isi petreaca viata traind din amintiri. Nativii acestor zodii aleg sa isi petreaca viata traind…

- Joia Mare este ziua in care se vopsesc ouale in mod tradițional. Exista o mulțime de moduri pentru a face acest lucru, de la tehnica șervețelului, tehnica orezului, pana la cea cu flori sau patrunjel. De asemenea, sunt multe metode prin care iți pot colora ouale in mod natural: cu sfecla, varza roșie,…

- Prevenirea bolilor ficatului. Metode simple pentru o viața sanatoasa. Cat rau poate face alcoolul Prevenirea bolilor ficatului: Exista cateva metode simple pentru o viața sanatoasa și pentru protejarea acestui organ vital pentru funcționarea organismului. Ficatul este un organ care indeplinește peste…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt impreuna de cateva luni și sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu. Impresara are doar cuvinte de lauda la adresa iubitului ei și spune ca a vazut ce inseamna, de fapt, sa fie cu adevarat fericita langa partener.