- Aeroportul din Palma de Mallorca, unul dintre cele mai frecventate din Spania in arhipelagul Baleare, a fost nevoit sa se inchida timp de aproape patru ore, vineri, dupa ce mai multi pasageri ai unui avion care a aterizat de urgenta au fugit, potrivit autoritatilor aeroportuare, scrie AFP.

- Un avion la care izbucnise un incendiu la trenul de aterizare a aterizat, vineri seara, la Aeroportul International din Cluj-Napoca. Pasagerii sunt evacuati. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un avion cu incendiu la trenul de aterizare a aterizat pe pista Aeroportului International…

- Un avion Turkish Airlines, care zbura pe ruta Istanbul - Gothenburg, a efectuat duminica in jurul orei 09.35 o aterizare de urgenta la Bucuresti, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Potrivit sursei citate, pilotii…

- Un avion cu 134 de persoane la bord, care plecase de la Limassol in direcția Zurich, a aterizat de urgența pe aeroportul din Graz, Austria. Potrivit informatiilor, un barbat de 51 de ani s-a inchis in toaleta și nu a mai vrut s-o paraseasca, informeaza ziarul elvețian Blick.

- Proprietarul unui local din centrul orasului Cluj-Napoca a fost pagubit cu cateva sute de lei de catre cinci indivizi, vorbitori de spaniola, care si-au luat talpasita fara sa plataesca ce au consumat. Omul ar vrea sa le "dea o lectie despre bunul simt", care se pare ca le lipseste acestor turisti.