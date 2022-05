Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de monitorizare si mentinere a starii de conservare favorabile a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului a inceput, joi, in comuna Ostroveni cu a actiune de strangere a gunoaielor aruncate necontrolat in zona initiata de firma care a castigat licitatia si la care au…

- Coaliția Natura 2000 Romania trage un semnal de alarma fața de propunerea legislativa L117/2022, privind modificarea limitelor ariilor naturale protejate pentru a permite finalizarea și punerea in funcțiune a unor proiecte hidroenergetice.

- Deputatul Brian Cristian este membru in Comisia de mediu, calitate care da șansa tanarului parlamentar de a gasi soluții pentru stoparea furturilor și afacerilor ilegale cu lemn. „Alaturi de colegii mei, am votat in unanimitate contra proiectului de lege care pune in pericol ariile naturale protejate,…

- Parlamentul Romaniei a votat, miercuri, legea care permite ca limitele ariilor naturale sa fie modificate, pentru a putea finaliza hidrocentralele a caror constructie a fost abandonata din cauza modificarilor legislative ulterioare privind delimitarea zonelor protejate.

- Senatul Romaniei a aprobat luni, 14 martie, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor…

- Staff-ul lui Edi Iordanescu la naționala Romaniei. Noului selecționer i-a luat o luna pentru a-și alege colaboratorii cu care va lucra pe banca tehnica a tricolorilor. Edi Iordanescu iși va incepe mandatul cu doua partide amicale, programate in luna martie, cu Grecia și Israel. Pentru Edi Iordanescu…

- Mihai Popescu se va ocupa de portari la echipa reprezentativa. Dupa o cariera de 21 de ani la loturile Romaniei, „Pope” a acceptat propunerea lui Xavi Pascual Portar la Saint Raphael, in prima liga franceza, Mihai Popescu va implini 37 de ani in 15 martie. El joaca in Franța din 2015 și vrea sa se retraga…

Selectionata U16 a Romaniei, pregatita de Victor Ene, a incheiat stagiul de pregatire din Cipru cu un esec, 1-2, in fata nationalei gazda, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.