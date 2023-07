Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 75% dintre tineri nu au competențe in vederea gasirii unui loc de munca. Site-ul JW.ORG este o sursa de conținut practic pentru tineri. Organizația Națiunilor Unite a desemnat ziua de 15 iulie a fiecarui an drept Ziua mondiala a competențelor tinerilor. Potrivit unui raport pe 2022 al Education…

- Secole de povești ciudate, de la extratereștrii, la farfurii zburatoare, au fost scoase la lumina din arhiva Atlas Obscura, pentru a sarbatori Ziua Mondiala a OZN-urilor. Scopul acestei zile este acela de a-i face pe oameni sa conștientizeze ca ar putea sa nu fie singuri in Univers.

- Comunicat de presa Bucuresti, 20 iunie 2023 20 IUNIE ZIUA MONDIALA A REFUGIATULUI In aceasta saptamana, la nivelul centrelor regionale de proceduri si cazare a solicitantilor de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrari, ofiterii de integrare cu sprijinul organizatiilor nonguvernamentale…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis marti, de Ziua Mondiala a Refugiatului, ca este un prilej de a ne indrepta gandul catre toti cei care si-au parasit casele si familiile pentru a fugi din calea razboiului. Cei ce si-au lasat totul in spatele liniei frontului au o poveste despre curaj si…

- In aceasta saptamana, la nivelul centrelor regionale de proceduri si cazare a solicitantilor de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrari, ofiterii de integrare cu sprijinul organizatiilor nonguvernamentale partenere organizeaza diverse activitati pentru marcarea Zilei Mondiale a Refugiatului,…

- Colegiul targoviștean implinește in acest an 100 de ani de existența și marcheaza centenarul printr-un amplu eveniment, pe 15 iunie 2023, la Teatrul "Tony Bulandra" din Targoviște. Școala dedicata pregatirii profesionale a elevilor și integrarii socio-profesionale in spațiul romanesc și european, Colegiul…

- In contextul Zilei Mondiale fara Tutun, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Bacau din cadrul Agenției Naționale Antidrog (ANA), alaturi de partenerii sai tradiționali desfașoara miercuri, 31 mai a.c., evenimentul „BACAUL pedaleaza, danseaza, coloreaza!”. Evenimentul, prin intermediul…

- Anul acesta, in calendarul evenimentelor de mediu, data de 13 mai marcheaza celebrarea Zilei Mondiale a Pasarilor Migratoare eveniment global dedicat constientizarii nevoii de protectie a pasarilor migratoare si a conservarii habitatelor lor.Acest eveniment se sarbatoreste bianual, urmatoarea data fiind…