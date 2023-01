Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi de la scolile si liceele cu predare in limba maghiara din Harghita au participat la un traditional concurs de recitare a versurilor lui Mihai Eminescu, organizat cu prilejul Zilei Culturii Nationale, evenimentul desfasurandu-se, pentru al doilea an consecutiv, in mediul online. Concursul,…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (107) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Eminescu despre Austria si austrieci in „Convorbiri literare” din 1 august 1876. Eminescu publica un articol de intindere intitulat „Influenta austriaca asupra romanilor din principate”.…

- „Cel mai frumos si mai corect dialect romanesc, cel mai apropiat de graiul italic se vorbeste la Satmar”, spunea marele poet Mihai Eminescu. In perioada sa bucuresteana, pe cand profesa ca jurnalist la ziarul „Timpul” (1877 – 1883), Mihai Eminescu scrie in numarul din 4 noiembrie 1882 al ziarului:…

- Ziua a inceput cu slujba oficiata de IPS Teodosie, la Catedrala, incepand cu ora 08.00 Mii de persoane au participat pe 6 ianuarie 2023 la traditionala Procesiune de Boboteaza de la Constanta care a avut loc de la Catedrala Arhiepiscopala din Piata Ovidiu pana in Portul Turistic Tomis, unde, IPS Teodosie,…

- Vineri, 06 ianuarie, se va organiza o procesiune religioasa avand ca punct de plecare Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel", cu deplasare pe bulevardul Regina Elisabeta, strada Remus Opreanu, strada Marinei, Portul Tomis, unde va fi savarsita Slujba de sfintire a Aghiasmei Mari.…

- Casa de Cultura "Mihai Eminescu" din Targu Mureș va gazdui miercuri, 16 noiembrie, de la ora 18.00, un spectacol folcloric special intitulat "Zilele Toleranței." Potrivit organizatorilor, pe scena vor evolua Costi Dumitru (totodata manager al proiectului), Petrica Mureșan, Georgiana Moldovan, Buta Arpad,…

- Biserica cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” a Manastirii „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava” implinește pe 6 noiembrie 500 de ani de la sfințire. Cu aceasta ocazie Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei va oficia Sfanta Liturghie la altarul exterior al așezamantul monahal. Evenimentele…

- „… Rusia nu se multumeste de a fi luat o parte mare si frumoasa din vatra Moldovei, nu se multumeste de a fi calcat peste granita fireasca a pamantului romanesc, ci voieste sa-si ia si sufletele ce se afla pe acest pamant si sa mistuiasca o parte din poporul roman. Rusia nu a luat aceasta parte din…