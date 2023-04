15 drumuri județene intră în modernizare Consiliul Județean Cluj a incheiat inca 15 contracte de execuție a lucrarilor cuprinse in Programul de intreținere curenta și periodica a unor drumuri județene pentru anul 2023. Lucrarile urmeaza sa se desfașoare pe mai multe sectoare de drum, in lungime insumata de 134,622 kilometri, situate pe 12 drumuri județene, și au scopul de a imbunatați condițiile [...] Articolul 15 drumuri județene intra in modernizare apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

