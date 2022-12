15 decembrie: Ziua Internaționala a Ceaiului. Cum a aparut aceasta bautura veche de mii de ani La 15 decembrie, o sarbatoare bine venita in perioada iernilor friguroase, este Ziua internationala a ceaiului. Este a doua cea mai populara bautura din lume, dupa apa. O bautura reconfortanta si straveche, consumata de mii de ani, ceaiul ne protejeaza organismul impotriva bolilor cardiovasculare și degenerative. Beneficiile consumului de ceai sunt foarte variate. Are antioxidanți, […] Citește 15 decembrie: Ziua Internaționala a Ceaiului. Cum a aparut aceasta bautura veche de mii de ani in Alba24 .