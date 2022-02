Stiri pe aceeasi tema

- Patinatoarea rusa Kamila Valieva ar fi folosit trei substante diferite pentru a trata afectiuni cardiace, potrivit analizei probei care a declansat scandalul de dopaj de la Jocurile Olimpice de la Beijing, informeaza New York Times.

- Primii dintre cei 2.000 de militari americani destinați Poloniei și Romaniei au sosit vineri la o baza a forțelor aeriene americane din Wiesbaden, langa Frankfurt, potrivit Comandamentului European al Statelor Unite (EUCOM). Soldații din Corpul 18 Aeropurtat de la Fort Bragg din Carolina de Nord au…

- „Nu exista nicio dispoziție legala care sa instituie obligația opririi la marcajul trecerii de pietoni”, au motivat procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iași soluția prin care au stabilit ca șoferul care a accidentat mortal o femeie acum trei ani in timp ce traversa strada pe culoarea verde…

- ​Ajuns la 36 de ani, Cristiano Ronaldo (Manchester United) a dezvaluit secretele longevitatii sale într-un interviu pentru ESPN Brazilia și a dezvaluit pâna la ce vârsta și-ar dori sa joace fotbal la cel mai înalt nivel.Portughezul a spus ca nu se mai simte ca la 25 de…

- Cel mai recent studiu, prezentat in cadrul Congresului Societații Europene de Cardiologie, arata ca persoanele care consuma aproximativ 4 cești de cafea pe zi sau chiar mai multe au un risc de mortalitate cu 64% mai scazut decat cei care nu consuma absolut deloc sau o fac ocazional, iar atunci intr-o…

- Cartierul Bai se mandrește cu inca o strada moderna ????strada Castanilor! Alaturi de inca 19 strazi, strada Castanilor a fost transformata complet prin proiectul european “Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera

- Dintotdeauna oamenii au fost fascinați de ocult și de lucrurile nevazute, pe care nu le ințeleg. Una dintre temele nemuritoare de gandire ale umanitații este ce se intampla dupa ce murim. Exista viața dupa moarte? Ce se petrece cu spiritul care parasește trupul? BJ Miller, doctor la Universitatea din…

- Corpul unui tanar de 15 ani din Gherla a fost gasit de pompierii clujeni in raul Somes. Politistii au fost anuntati, ieri seara, ca un tanar ar fi cazut in rau in timp ce se afla alaturi de alti doi tineri pe unul dintre maluri.