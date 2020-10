Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi, Tudorel Toader, a declarat ca de la 1 septembrie si pana acum in institutie au fost confirmate 15 cazuri de infectare cu noul coronavirus, acesta afirmand totodata ca activitatea didactica se va desfasura "fata in fata" doar in proportie…

- Astazi, 5 octombrie, in județul Neamț au mai fost confirmate cu coronavirus inca 69 de persoane. S-a ajuns la 3.625 de cazuri, in total, cu o incidența de 7,7 imbolnaviri la mia de locuitori. In week-end s-au mai inregistrat 4 decese, pacienți in varsta care aveau și alte boli. Sunt 124 de persoane…

- Judecatoria Intorsura Buzaului, unde trei angajati au fost diagnosticati cu COVID-19, isi va relua activitatea cu publicul incepand de luni, a declarat vineri, prefectul Iulian Todor. Potrivit acestuia, cladirea a fost dezinfectata si a fost demarata o ancheta epidemiologica pentru identificarea si…

- Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana astazi, 1 august 2020, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 1.491 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19 (cu 27 cazuri in plus fata de ziua precedenta). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.265 au fost externate…

- Activitatea in cadrul unor institutii din judet se desfasoara in schimburi pentru a se pastra distanta fizica, iar personalul este termoscanat la intrarea si la iesirea din unitati dupa ce, in cadrul acestora, au fost confirmate mai multe cazuri de COVID-19, au informat, joi, reprezentantii Prefecturii…

- In ultimele 24 de ore, in județul Dambovița au fost confirmate 131 de noi cazuri COVID-19. Situația COVID-19 este alarmata in tot județul. Din cele 131 de cazuri, doar 36 sunt intr-un Centrul de Asistenta Medico-Sociala, restul 95 de cazuri au fost confirmate la simplii cetațeni din 45 de localitați…

- Angajatii care isi intrerup activitatea daca apar cazuri confirmate cu COVID-19 in firma vor primi indemnizatie de somaj tehnic. Masura se aplica tuturor angajatilor, cu exceptia celor aflati in concediu medical, anunța MEDIAFAX.Firmele cu angajati confirmati pozitiv cu coronavirus care trebuie…

- Cinci angajati confirmati pozitiv pentru infectarea cu virusul SARS COV 2, la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigale S.ACompania Nationala Administratia Canalelor Navigale S.A. anunta ca, in acest weekend, un numar de 5 angajati au fost confirmati pozitiv pentru infectarea cu virusul SARS…