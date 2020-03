Stiri pe aceeasi tema

- The health status of 10 persons found as carrying the COVID-19 coronavirus in Romania and admitted at infectious disease hospitals in Bucharest, Timisoara, Cluj-Napoca, Constanta and Craiova is good overall, and the elderly patients and those with chronic diseases among them are closely monitored,…

- Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Craiova au starea generala de sanatate buna, iar pacienții in varsta... The post Coronavirus in Romania, cel mai recent bilanț appeared first…

- Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID 19 coronavirus si internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj Napoca, Constanta si Craiova au starea generala de sanatate buna, iar pacientii in varsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie, transmite Grupul de…

- Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Craiova au o starea generala de sanatate buna, iar pacienții in varsta și care au boli cronice sunt monitorizați cu atenție. Pana astazi, 9…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații ultimele date despre situația din Romania, in ceea ce privește pacienții infectați cu coronavirus, precum și date despre persoanele aflate in carantina.”Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale…

- Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate si externate deja. In acest moment, cele 6 persoane purtatoare ale virusului sunt internate in centre medicale…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus), anunța autoritațile. Pana sambata, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…